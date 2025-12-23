Davide Donadei ha mentito su Alfonso Signorini? Nuove chat e rivelazioni di Corona
Il nuovo capitolo del caso Alfonso Signorini arriva direttamente dal format di Fabrizio Corona. Nonostante il sequestro del materiale disposto dalla Procura di Milano, una nuova puntata di Falsissimo è andata online con l’intervista integrale ad Antonio Medugno e un focus su Davide Donadei. Emergono ulteriori conversazioni private e un presunto video. In mezzo, la linea dei legali e un punto fermo: fino a prove verificate, vale la presunzione d’innocenza. Anche Belen Rodriguez interviene sul caso Alfonso Signorini Falsissimo: l’intervista ad Antonio Medugno e il quadro d’accusa. Nella nuova puntata, Corona rilancia il racconto di Antonio Medugno, che ribadisce i passaggi già noti e aggiunge dettagli sul rapporto con Alfonso Signorini. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
Parla un ex concorrente del GF VIP: «Ecco cosa mi scriveva Signorini», poi interviene Alfonso per la prima volta.
"I messaggi inviati a me contenevano dei complimenti, si parlava del fatto che fossi un bel ragazzo. Quelle cose lì." Davide Donadei, ex tronista ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 2022/2023, racconta ai nostri microfoni. Il suo rapporto con Alfonso Sign
