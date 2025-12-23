Il nuovo capitolo del caso Alfonso Signorini arriva direttamente dal format di Fabrizio Corona. Nonostante il sequestro del materiale disposto dalla Procura di Milano, una nuova puntata di Falsissimo è andata online con l’intervista integrale ad Antonio Medugno e un focus su Davide Donadei. Emergono ulteriori conversazioni private e un presunto video. In mezzo, la linea dei legali e un punto fermo: fino a prove verificate, vale la presunzione d’innocenza. Anche Belen Rodriguez interviene sul caso Alfonso Signorini Falsissimo: l’intervista ad Antonio Medugno e il quadro d’accusa. Nella nuova puntata, Corona rilancia il racconto di Antonio Medugno, che ribadisce i passaggi già noti e aggiunge dettagli sul rapporto con Alfonso Signorini. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Davide Donadei ha mentito su Alfonso Signorini? Nuove chat e rivelazioni di Corona

Parla un ex concorrente del GF VIP: «Ecco cosa mi scriveva Signorini», poi interviene Alfonso per la prima volta.

