D’Aprile UIL Scuola | Il CCNL 2022-24 è un contratto ponte per accelerare il rinnovo 2025-2027 Aumenti da gennaio relazioni sindacali più inclusive

Il CCNL 2022-24, firmato da D’Aprile (UIL Scuola), costituisce un accordo ponte volto a favorire un rapido rinnovo contrattuale per il periodo 2025-2027. Con l’obiettivo di migliorare le condizioni del personale scolastico, prevede aumenti salariali da gennaio e un rafforzamento delle relazioni sindacali. La firma definitiva di questo contratto è un passo importante per garantire una stabilità più solida nel settore scuola.

La firma definitiva del CCNL 2022-24 rappresenta un passaggio necessario per il personale della scuola. Giuseppe D'Aprile, segretario generale della UIL Scuola, ha illustrato ai microfoni di Orizzonte Scuola le caratteristiche di questo accordo.

