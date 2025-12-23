D’Aprile UIL Scuola | Il CCNL 2022-24 è un contratto ponte per accelerare il rinnovo 2025-2027 Aumenti da gennaio relazioni sindacali più inclusive INTERVISTA

Il CCNL 2022-2024, firmato recentemente, costituisce un contratto ponte volto a facilitare il rinnovo 2025-2027. Previsti aumenti salariali da gennaio e un miglioramento delle relazioni sindacali, più inclusive. La firma di questo contratto rappresenta un passaggio fondamentale per il personale scolastico, assicurando stabilità e una base per futuri aggiornamenti contrattuali. Di seguito, un’intervista che approfondisce i dettagli e le implicazioni di questo accordo.

La firma definitiva del CCNL 2022-24 rappresenta un passaggio necessario per il personale della scuola. Giuseppe D'Aprile, segretario generale della UIL Scuola, ha illustrato ai microfoni di Orizzonte Scuola le caratteristiche di questo accordo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

