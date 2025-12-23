Danneggia per l' ennesima volta gli uffici della Cooperativa i dipendenti si barricano all' interno dei locali | 25enne arrestato

Un 25enne è stato arrestato dai carabinieri di Jesi dopo aver danneggiato ripetutamente gli uffici della Cooperativa Cooss. Questa volta, l’uomo è stato sorpreso in flagrante mentre si aggirava all’interno dei locali, dove i dipendenti si erano barricati per sicurezza. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di mettere fine alle ripetute azioni di vandalismo, garantendo la sicurezza dei lavoratori e il ripristino della normalità.

