Danielle Collins svela cosa le sta succedendo | Congelamento degli ovuli e problemi alla schiena
Danielle Collins ha condiviso su Instagram un aggiornamento sulla sua condizione di salute, spiegando che continuerà a essere assente dai campi anche nella prima parte del 2026 a causa di problemi legati al congelamento degli ovuli e a difficoltà alla schiena. La tennista ha ritenuto importante informare i suoi sostenitori sulle sfide che sta affrontando, evidenziando il suo percorso di cura e recupero.
Danielle Collins pubblica su Instagram un aggiornamento delle sue attuali condizioni: la sua assenza dai campi continuerà anche nella prima parte del 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it
