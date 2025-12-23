La scena si ripete quotidianamente in milioni di case nei Paesi in via di sviluppo: una nuvola densa e pungente di fumo che avvolge lo spazio domestico, trasformando l’atto fondamentale della preparazione del cibo in una seria minaccia per la salute. La mancanza di accesso a metodi di cottura puliti (Clean Cooking) continua ad avere impatti profondi e interconnessi sulla salute pubblica, sull’uguaglianza di genere, sullo sviluppo economico e sull’ambiente. Questa crisi silenziosa, purtroppo, passa spesso inosservata nel dibattito globale sulle grandi transizioni energetiche, ma i suoi numeri sono catastrofici. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Dall’Eni milioni di fornelli per migliorare la vita in Africa

Leggi anche: Dalla Regione 3,8 milioni di euro per progetti che puntano a migliorare la vita degli over 65 abruzzesi

Leggi anche: 1,7 milioni di euro per quattro comuni della Tuscia: "Per migliorare servizi e qualità della vita"

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Dall’Eni milioni di fornelli per migliorare la vita in Africa - La scena si ripete quotidianamente in milioni di case nei Paesi in via di sviluppo: una nuvola densa e pungente di fumo che avvolge lo spazio domestico, ... panorama.it