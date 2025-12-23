Dalle moto di inizio ' 900 alle autoambulanze d' epoca | oltre trenta mezzi al Natale su ruote

Più di trenta mezzi esposti con due autoambulanze d’epoca condotte dagli equipaggi della Croce Rossa di Piacenza, una grande folla di appassionati e curiosi ma, soprattutto, la solidarietà di tutti i partecipanti che hanno scambiato una bevanda calda con diversi beni di prima necessità che. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Dalle moto di inizio '900 alle autoambulanze d'epoca: oltre trenta mezzi al Natale su ruote.

moto inizio 900 autoambulanzeDalle moto di inizio '900 alle autoambulanze d'epoca: oltre trenta mezzi al "Natale su ruote" - L’evento organizzato da Cpae ed Epocar fa il pieno di pubblico e solidarietà: raccolti beni di prima necessità per la Croce Rossa di Piacenza ... ilpiacenza.it

