Dalle aule di Clusone ai vertici della cucina italiana | i percorsi d’oro di Pecis Spampatti e Lazzarini

Dalle aule di Clusone ai vertici della cucina italiana, i percorsi di Pecis, Spampatti e Lazzarini evidenziano l’evoluzione della ristorazione. Professionisti cresciuti sul territorio, capaci di valorizzare le materie prime e di mantenere vivo il legame con le tradizioni locali, rappresentano una nuova generazione che contribuisce allo sviluppo del settore con competenza e rispetto.

Negli ultimi anni, il settore della ristorazione ha assistito all’ascesa di una nuova generazione di professionisti formati direttamente sul territorio, capaci di unire competenze tecniche, rispetto per le materie prime e un profondo legame con le tradizioni locali. In questo scenario, i percorsi di ristorazione di ABF Clusone si confermano un incubatore di talenti, dove l’apprendimento pratico si fonde con l’accompagnamento professionale. Tra i banchi della scuola seriana si sono formati tre nomi che oggi brillano nel panorama gastronomico italiano: Mattia Pecis, Ian Spampatti e Michele Lazzarini. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

