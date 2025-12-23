Dall’associazione Ancri una pioggia di doni per i piccoli pazienti dell' oncoematologia pediatrica del Santa Chiara
L’associazione Ancri, composta dagli insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, ha visitato il reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale Santa Chiara di Pisa. Durante la visita, sono stati consegnati alcuni giocattoli destinati ai piccoli pazienti, offrendo loro un momento di conforto e attenzione. Questo gesto rappresenta un segno di solidarietà e vicinanza alle famiglie in un percorso di cura complesso.
Visita della sezione di Pisa dell’associazione Ancri, che riunisce gli insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, al reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale Santa Chiara, per fare dono di alcuni giocattoli da consegnare ai bambini ricoverati. Erano presenti per il. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Leggi anche: Doni, sorrisi e speranza: Babbo Natale Barese porta i regali ai piccoli pazienti dell’Oncoematologia pediatrica
Leggi anche: Doni e sorrisi per i piccoli pazienti alla festa di Natale al Chianelli e a Oncoematologia pediatrica
L'iniziativa delle ammonizioni come nel calcio è stata presa dall'associazione Diritti Cultura Sviluppo per segnalare il disservizio - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.