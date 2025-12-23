Dall’associazione Ancri una pioggia di doni per i piccoli pazienti dell' oncoematologia pediatrica del Santa Chiara

L’associazione Ancri, composta dagli insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, ha visitato il reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale Santa Chiara di Pisa. Durante la visita, sono stati consegnati alcuni giocattoli destinati ai piccoli pazienti, offrendo loro un momento di conforto e attenzione. Questo gesto rappresenta un segno di solidarietà e vicinanza alle famiglie in un percorso di cura complesso.

