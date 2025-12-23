Dalla sanità al Pd | Dobbiamo dare a Prato risposte adeguate

L’assessora regionale alla Sanità ha visitato l’ospedale Santo Stefano di Prato, annunciando interventi per migliorare i servizi sanitari locali. Tra le priorità, l’ampliamento del pronto soccorso, la creazione di un’area dedicata ai casi meno gravi e la ripresa dei lavori per il distretto sanitario di San Paolo e altre strutture della provincia. Questi interventi mirano a rispondere alle esigenze di una comunità in attesa di un adeguato rilancio del sistema sanitario.

Una settimana fa ha visitato l’ ospedale Santo Stefano da neo assessora regionale alla Sanità. Tracciando i capisaldi del rilancio tanto atteso: il pronto soccorso sarà ampliato, vicino ci sarà "Pir ospedaliero" dedicato ai casi meno gravi; la ripresa dei lavori per il distretto sanitario di San Paolo e per le strutture di Montemurlo, Vaiano e Poggio a Caiano. "La criticità resta il pronto soccorso: una delle nostre priorità sarà il suo ampliamento, insieme al rafforzamento della sanità territoriale, un’altra grande sfida. Consegneremo le Case di comunità finanziate dal Pnrr secondo gli standard di base, modulandole poi in base alle esigenze dei territori" ha annunciato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

