Dalla Manovra 2026 risorse a quattro Comuni piacentini
Risorse concrete per quattro Comuni del territorio piacentino. Con la Legge di Bilancio 2026, che introduce un articolato pacchetto di misure a favore degli Enti locali, arrivano nel Piacentino circa 300mila euro attraverso i fondi del ministero dell’Economia e delle finanze.«La Manovra 2026 –. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Leggi anche: Peste suina africana, dieci comuni piacentini fuori dalla zona di restrizione 3
Leggi anche: Manovra 2026, dalla tassa sull’oro al taglio del canone Rai: è caccia alle risorse
Manovra, stretta su pensioni anticipate e riscatto laurea. Novità per Tfr. Cosa cambia; Manovra. Fondi per i lavoratori irregolari e corsia preferenziale per ripartizione risorse per la salute mentale. Gli emendamenti approvati; Salta la stretta sui lavoratori, la manovra verso il sì fra le polemiche; Manovra, il voto decisivo prima di Natale. Le ultime novità, anche sulla pensione anticipata.
«Dalla Manovra 2026 risorse a quattro Comuni piacentini» - La senatrice Murelli: «La Legge di Bilancio rafforza Comuni e territori: meno vincoli e più attenzione ai servizi locali». ilpiacenza.it
Murelli (Lega) “Dalla Manovra 300mila euro per quattro Comuni piacentini” - Con la Legge di Bilancio 2026, che introduce un articolato pacchetto di misure a favore ... piacenzasera.it
Manovra, piccole tasse e sanità: ecco che cosa cambia. Btp e prima casa escono dall’Isee, nuove imposte su sigarette e gasolio - Scendono in percentuale sul Pil le risorse destinate alla Sanità insieme al taglio sui farmaci innovativi. msn.com
Con questa indegna manovra di bilancio Meloni taglia risorse essenziali ai più deboli, regala privilegi alla casta e procede a grandi passi verso la trasformazione dell’Italia in un’economia di guerra. “Opzione donna” viene cancellata, l’età pensionabile aument - facebook.com facebook
Manovra 2026: pensioni usuranti e precoci, meno risorse nel tempo • Manovra 2026: il maxi-emendamento al ddl Bilancio riduce le risorse per pensioni usuranti e lavoratori precoci. Requisiti invariati, ma fondi in calo dal 2027. x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.