Dalla M5 una rivoluzione nei trasporti a Monza | bus senza conducente o a chiamata I pacchi? Viaggeranno in metrò

A Monza, dal 2025, si sviluppa un nuovo sistema di trasporto pubblico con l’introduzione di bus a guida autonoma e servizi di chiamata. La metropolitana diventa un punto di partenza per innovare la mobilità urbana, integrando anche la consegna dei pacchi tramite i binari ferroviari. Questo progetto mira a migliorare l’efficienza e la sostenibilità dei trasporti cittadini, segnando un passo importante verso un sistema più moderno e funzionale.

Monza, 23 dicembre 2025 – La metropolitana di Monza? Non un punto d’arrivo, ma un punto di partenza dal quale ridisegnare completamente il trasporto pubblico in città attraverso un sistema di bus a guida autonoma, taxibus e persino una sperimentazione sulla distribuzione di pacchi attraverso i nuovi binari. Associazione HQ Monza. MILANO 05052011 - STAZIONE DI BIGNAMI VIALE FULVIO TESTI - PRIMO VIAGGIO DI PROVA M5 - METROPOLITANA - FOTO MARMORINONEWPRESS PER RUGGIERO Il progetto è più di una boutade, visto che il pool di tecnici dell’associazione HQ Monza che l’ha presentato al sindaco Paolo Pilotto e all’assessora alla Mobilità Irene Zappalà, ha anche idee molto precise su costi e benefici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

