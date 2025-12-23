Il 2025 si avvia alla conclusione come un anno chiave per Mediaset e per MediaForEurope. Un anno che segna il passaggio definitivo da gruppo nazionale a realtà paneuropea, coronando un progetto coltivato per anni. A raccontarlo è Pier Silvio Berlusconi, che traccia un bilancio tra orgoglio, responsabilità e uno sguardo costantemente rivolto al futuro. Una televisione paneuropea, un sogno che diventa realtà. " Sì, il 2025 per noi di Mediaset, per MediaForEurope, è stato un anno straordinario ", spiega Berlusconi. " Dopo sette anni di lavoro, di determinazione e di coraggio, abbiamo realizzato questa dimensione davvero da multinazionale ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dal sogno di una tv paneuropea alla realtà: Pier Silvio Berlusconi racconta l’anno della svolta di MediaForEurope

