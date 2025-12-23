Dal mercatino di San Nicola più di 120mila euro per iniziative solidali

Si è conclusa il 23 dicembre l’edizione 2025 del mercatino di San Nicola, che ha raccolto oltre 120.000 euro destinati a iniziative solidali. La tradizionale cerimonia di consegna degli assegni ha segnato la fine di un evento che ogni anno coinvolge la comunità in progetti di beneficenza e sostegno. Un risultato che testimonia l’impegno collettivo nel promuovere solidarietà e aiuto reciproco.

Si è chiusa il 23 dicembre l'edizione 2025 del mercatino di San Nicola, con la tradizionale consegna degli assegni. Il bilancio parla di oltre 120mila euro complessivi raccolti: 23mila euro provenienti direttamente dagli organizzatori, destinati ai tre progetti solidali selezionati, e circa.

