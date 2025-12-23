Dal cielo di Pisa un messaggio verde | ecco ‘Pax’ l’opera gigante disegnata dai robot

Dal cielo di Pisa, un’opera imponente e silenziosa si distingue per il suo messaggio verde. ‘Pax’, disegnata da robot, si presenta come un simbolo di pace e armonia, visibile a chi si avventura nella zona di San Piero a Grado. Questa installazione, visibile dall’aeroporto “Galileo Galilei”, rappresenta un esempio di arte contemporanea che unisce tecnologia e impegno sociale, lasciando un’impressione duratura a chi la osserva dall’alto.

PISA – Un messaggio universale, silenzioso e potente, rivolto a chi guarda il mondo dall'alto. Chi atterra in questi giorni all'aeroporto "Galileo Galilei" viene accolto da una sorpresa visiva nella campagna di San Piero a Grado. In mezzo al verde, perfettamente delineata, campeggia la scritta latina Pax. Non c'è traccia di vernice o prodotti chimici. L'opera si estende per circa 180 metri su un'area di tre ettari. È un esempio di "land art" tecnologica che si integra totalmente con il paesaggio agrario. La parola scelta non è casuale: Pace. Un richiamo all'equilibrio e all'armonia che, visto dall'oblò di un aereo, assume un valore simbolico ancora più forte.

