Dal Buco - Masia Pasquali + I Professori

Partendo dalle sei storie raccolte nel podcast IL BUCO - pionieri dell'eroina – con oltre 100.000 ascolti su Spotify e per sei settimane in classifica tra i podcast più ascoltati - Masiar Pasquali con lo spettacolo teatrale Dal Buco espande la narrazione a tutta Italia per sviscerare i meccanismi. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Leggi anche: Auto con 5 amici cade da un ponte, Omar Masia muore a 25 anni: soccorso dal papà vigile del fuoco, stava andando a una festa

Leggi anche: Omar Masia morto nell’auto giù dal ponte, il messaggio dei vigili del fuoco al papà: “Abbiamo il cuore a pezzi”