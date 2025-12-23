dal 25 dicembre in sala il film di damiano michieletto primavera con tecla insolia e michele riondino il video di amicait

(askanews) – Damiano Michieletto, uno dei più importanti registi d’opera e di prosa contemporanei, esordisce al cinema con Primavera, un film sul potere della musica ambientato nella sua Venezia. Tecla Insolia e Michele Riondino sono i protagonisti di questa storia basata su fatti storici, ispirata a Stabat Mater di Tiziano Scarpa, che sarà nei cinema dal 25 dicembre. Una storia ambientata nell’Ospedale della Pietà a Venezia. Michieletto ci fa entrare nell’Ospedale della Pietà, il più grande orfanotrofio di Venezia all’inizio del ‘700, dove le ragazze venivano avviate allo studio della musica. Una di loro, Cecilia, vive il dolore dell’abbandono da parte della madre ma tutto cambia con l’arrivo del nuovo insegnante di violino, Antonio Vivaldi, che con l’energia della sua musica riporterà quelle orfane celate al mondo e prive di libertà al centro della scena. 🔗 Leggi su Amica.it

