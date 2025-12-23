Dal 1° febbraio Candeloro Bellantoni nuovo Direttore generale dell’Università della Calabria

A partire dal 1° febbraio 2026, Candeloro Bellantoni assumerà il ruolo di Direttore generale dell’Università della Calabria. Questa nomina segna una nuova fase di leadership istituzionale, con l’obiettivo di supportare lo sviluppo e la gestione dell’ateneo. Bellantoni porta con sé un’esperienza consolidata nel settore, contribuendo a rafforzare l’organizzazione e le attività dell’università in un contesto di continuo miglioramento.

Dal 1° febbraio 2026 Candeloro Bellantoni sarà il nuovo Direttore generale dell’Università della Calabria. La sua nomina è stata annunciata oggi dopo l’approvazione degli atti relativi alla selezione pubblica e a seguito del parere favorevole espresso dagli Organi di Governo dell’Ateneo calabro. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

