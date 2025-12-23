Dai lutti improvvisi ai red carpet scintillanti ai royal baby | il bello e il brutto del 2025 alla corte di Monaco Leggi su Amicait

Il 2025 a Monaco ha visto momenti di gioia e di difficoltà per la famiglia Grimaldi. Tra eventi pubblici e private, il bilancio dell’anno è caratterizzato da episodi vari, senza grandi eclatanti successi né crisi profonde. Un anno che, al termine, lascerà ricordi diversi a ciascun membro della famiglia reale. Scopri di più su questi sviluppi e le sfide affrontate dal principato su Amica.it.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.