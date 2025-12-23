Dai lutti improvvisi ai red carpet scintillanti ai royal baby | il bello e il brutto del 2025 alla corte di Monaco Leggi su Amicait
Il 2025 a Monaco ha visto momenti di gioia e di difficoltà per la famiglia Grimaldi. Tra eventi pubblici e private, il bilancio dell’anno è caratterizzato da episodi vari, senza grandi eclatanti successi né crisi profonde. Un anno che, al termine, lascerà ricordi diversi a ciascun membro della famiglia reale. Scopri di più su questi sviluppi e le sfide affrontate dal principato su Amica.it.
Che ricordo porteranno, con sé, i Grimaldi alla fine del 2025? Che bilancio faranno degli ultimi dodici mesi? Detto in altri termini, quella che sta per concludersi, per Alberto e Charlene sarà un’annata che conserveranno nel cuore o, al contrario, che vorranno presto dimenticare? A ripercorrere ciò che è successo nel principato di Monaco da gennaio a oggi viene da pensare che il 2025 sia stato, per la famiglia principesca, senza infamia e senza lode. Un anno caratterizzato dall’equilibrio. Senza grandissimi dolori e senza grandissime gioie. Il brutto del 2025. Iniziamo con gli eventi che hanno portato dolore alla Rocca. 🔗 Leggi su Amica.it
