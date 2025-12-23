Dagli Scavi al Plebiscito il percorso della fiaccola portata dai tedofori vip
Dagli Scavi al Plebiscito, il percorso della fiaccola olimpica attraversa Napoli, portando con sé il simbolo dei Giochi. Alle ore 15.45, in Viale della Resistenza, i tedofori vip consegneranno il testimone, sottolineando l’importanza dello sport e della città. Questa iniziativa rafforza il legame tra Napoli e l’evento olimpico, con uno sguardo che anticipa il ruolo della città come futura Capitale Europea dello Sport.
Viale della Resistenza ore 15.45. Benvenuta fiaccola, benvenuta Olimpiade e forse, con un pizzico di sguardo che va oltre l'1 gennaio, Benvenuta Napoli Capitale Europea dello Sport.. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
