Da Trump un altro strappo L' inviato per la Groenlandia

Donald Trump ha annunciato la nomina di un inviato speciale degli Stati Uniti per la Groenlandia, mantenendo l'interesse del paese per questa regione strategica. La decisione ha suscitato reazioni da parte delle autorità danesi, evidenziando le tensioni legate alle questioni di sovranità e alle ambizioni geopolitiche nella regione artica. Questa mossa si inserisce in un quadro di crescente attenzione internazionale verso le risorse e le opportunità offerte dalla Groenlandia.

Donald Trump non abbandona le ambizioni di controllo sulla Groenlandia e nomina un inviato speciale degli Usa nel territorio danese, scatenando l'ira di Copenaghen. Il presidente americano ha annunciato su Truth la scelta del governatore della Louisiana Jeff Landry, il quale ha risposto con un tweet su X definendo «un onore servire il comandante in capo in questa posizione da volontario per rendere la Groenlandia parte degli Usa». «Questo non condizionerà in nessun modo la mia posizione da governatore», ha precisato. Il tycoon ha spiegato che Landry «comprende quanto la Groenlandia sia essenziale per la nostra sicurezza nazionale e promuoverà con forza gli interessi del nostro Paese per la protezione e la sopravvivenza dei nostri alleati e del mondo». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

