L’attore americano Sterling Hayden (Montclair, New Jersey 1916-Sausalito, California 1986), durante il secondo conflitto mondiale operò sul fronte jugoslavo meritandosi una “Silver Star Medal” nel suo Paese ed un riconoscimento personale del presidente Josip Broz Tito. Fisico possente, in precedenza si imbarcò come mozzo, fu pescatore nella Baia di Terranova e nelle grandi navi da pesca oceaniche, riuscendo a diplomarsi grazie alle scuole serali. Dopo il rientro negli Stati Uniti provò interesse nelle idee del Partito Comunista del suo Paese e questo gli provocò l’iscrizione forzosa nel 1949 nelle liste di proscrizione del senatore repubblicano Joseph McCarthy. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Da Tito a Tahiti: la rocambolesca vita di "Johnny Guitar"

