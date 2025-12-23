Da Sport e Salute 344,4 mln più soldi a Tennis Equitazione Volley e Nuoto

Sport e Salute ha destinato 344,4 milioni di euro, con un incremento per settori come tennis, equitazione, volley e nuoto. L’obiettivo è promuovere la partecipazione di giovani e anziani, dalla scuola alla prevenzione sanitaria. Si punta inoltre a migliorare la sostenibilità, l’efficienza gestionale e a rafforzare la competitività internazionale dello sport italiano.

