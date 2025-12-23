Da Sport e Salute 344,4 mln più soldi a Tennis Equitazione Volley e Nuoto
Sport e Salute ha destinato 344,4 milioni di euro, con un incremento per settori come tennis, equitazione, volley e nuoto. L’obiettivo è promuovere la partecipazione di giovani e anziani, dalla scuola alla prevenzione sanitaria. Si punta inoltre a migliorare la sostenibilità, l’efficienza gestionale e a rafforzare la competitività internazionale dello sport italiano.
ROMA (ITALPESS) - Più giovani e anziani sportivi, dalla scuola alla prevenzione della salute. Più sostenibilità, maggiore efficienza gestionale e risultati sempre più competitivi a livello internazionale. Uno sport capace di dare risposte concrete, tempestive e misurabili ai bisogni reali dei cittad. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
