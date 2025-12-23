Da Natale a San Silvestro con Checco Zalone | nei cinema lecchesi 77 proiezioni del suo film

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Natale nelle sale cinematografiche impazza Checco Zalone con l'atteso campione di incassi Buen Camino, con cui il comico pugliese torna sul grande schermo a distanza di cinque anni dal precedente Tolo Tolo. Zalone è fuori a Lecco, Calolzio, Casatenovo, Galbiate, Merate, Olginate, con una. 🔗 Leggi su Leccotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Dieci film di prima visione nei cinema lecchesi. Da Natale fuori Checco Zalone

Leggi anche: Checco Zalone, ecco il trailer di Buen Camino, il suo nuovo film nei cinema a Natale

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Milano, centro e piazza Duomo blindati: Capodanno è a numero chiuso.

natale san silvestro checcoDa Natale a San Silvestro con Checco Zalone: nei cinema lecchesi 77 proiezioni del suo film - Uniche eccezioni il Nuovo Aquilone ("Father Mother Sister Brother"), Bellano ("Avatar: fuoco e cenere") e Osnago ("Primavera") ... leccotoday.it

Checco Zalone, aperte le prevendite di Buen Camino per Natale al cinema - Il fenomeno che si preannuncia già tale prima ancora del periodo natalizio sta scaldando le sale: il ritorno sul grande schermo di Luca Pasquale Medici, come sempre non è mai un semplice evento ... tg24.sky.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.