Da incubo a piccola favola di Natale | a Napoli la scomparsa di un 11enne si è rivelata una storia piena di poesia
Iniziata con le premesse dell’incubo, la scomparsa di un bambino di 11 anni di Mugnano di Napoli si è rivelata avere le caratteristiche di una delicata favola di Natale. A Napoli la scomparsa di un 11enne si rivela una piccola favola di Natale. Luca (nome di fantasia) era uscito di casa in un momento di distrazione del padre. Capito che il figlio non c’era più e non si trovava, l’uomo era andato in caserma per denunciarne la scomparsa in uno stato d’animo facilmente comprensibile. Nel frattempo, una pattuglia dei carabinieri era impegnata a dare seguito alla segnalazione di un commerciante di giocattoli, che aveva notato un bambino all’esterno del suo negozio intento a vendere libri e qualche disegno. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
