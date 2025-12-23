Iniziata con le premesse dell’incubo, la scomparsa di un bambino di 11 anni di Mugnano di Napoli si è rivelata avere le caratteristiche di una delicata favola di Natale. A Napoli la scomparsa di un 11enne si rivela una piccola favola di Natale. Luca (nome di fantasia) era uscito di casa in un momento di distrazione del padre. Capito che il figlio non c’era più e non si trovava, l’uomo era andato in caserma per denunciarne la scomparsa in uno stato d’animo facilmente comprensibile. Nel frattempo, una pattuglia dei carabinieri era impegnata a dare seguito alla segnalazione di un commerciante di giocattoli, che aveva notato un bambino all’esterno del suo negozio intento a vendere libri e qualche disegno. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Da incubo a piccola favola di Natale: a Napoli la scomparsa di un 11enne si è rivelata una storia piena di poesia

Leggi anche: La nostra favola di Natale, recensione: come annoiare raccontando una storia d’amore

Leggi anche: Napoli Bologna, si decide la Supercoppa Italiana a Riyadh! Conte e Italiano per la storia, in una finale piena di significati sportivi e simbolici

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

“SE LA VIGILIA DI NATALE…” DI MARISA VESTITA - Marisa Vestita nasce a Taranto e dimostra da sempre un amore smisurato per tutto ciò che è il mondo dell’immagine, fin da piccola ha le idee chiare, nella vita vuole disegnare. opinione.it