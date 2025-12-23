Da Grease a Titanic | le colonne sonore leggendarie accendono il Capodanno di Torino
Per il Capodanno di Torino, il Teatro Cardinal Massaia propone un evento dedicato alle colonne sonore più iconiche del cinema. Un percorso musicale che ripercorre le musiche che hanno segnato le grandi storie sul grande schermo, offrendo un’occasione per rivivere emozioni e ricordi in un’atmosfera raffinata e coinvolgente.
Un viaggio musicale e ironico tra le colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema. Nella notte di Capodanno il palcoscenico del Teatro Cardinal Massaia si trasforma in un jukebox di emozioni, ricordi e risate. A condurre il pubblico in questa avventura è Manuel Negro - comico brillante e. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Leggi anche: Band iconiche che hanno conquistato Hollywood e le loro colonne sonore leggendarie
Leggi anche: "Note da sogno", i grandi classici e le più belle colonne sonore dei film al Teatro Vittoria di Torino
Cinema e pop, la canzone più venduta è 'You're the one that I want' da Grease - La canzone più venduta di tutte le colonne sonore è "You're the one that I want", cantata da John Travolta ed Olivia Newton- rockol.it
Colonne sonore, il grande viaggio musicale dei Dirty Dolls - Domani, mentre celebrano il traguardo dei 18 anni di carriera, i Dirty Dolls presentano al multisala The Space di Montebello della Battaglia “MovieMania – Christmas Edition 2025”, lo spettacolo ... laprovinciapavese.gelocal.it
What’s That Soundtrack? Le colonne sonore che hanno fatto epoca - Che cinema sarebbe stato quello di Sergio Leone senza le partiture geniali, evocative e immaginifiche del maestro Ennio Morricone? msn.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.