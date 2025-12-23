Da Grease a Titanic | le colonne sonore leggendarie accendono il Capodanno di Torino

Per il Capodanno di Torino, il Teatro Cardinal Massaia propone un evento dedicato alle colonne sonore più iconiche del cinema. Un percorso musicale che ripercorre le musiche che hanno segnato le grandi storie sul grande schermo, offrendo un’occasione per rivivere emozioni e ricordi in un’atmosfera raffinata e coinvolgente.

What’s That Soundtrack? Le colonne sonore che hanno fatto epoca - Che cinema sarebbe stato quello di Sergio Leone senza le partiture geniali, evocative e immaginifiche del maestro Ennio Morricone? msn.com

