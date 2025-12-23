Da Gibuti, l’Italia rafforza il proprio impegno sul Mar Rosso attraverso il Piano Mattei, consolidando un rapporto strategico nella regione. Questa collaborazione si estende anche ai settori della difesa e della sicurezza, sottolineando l’importanza di un’alleanza stabile e concreta per la stabilità e lo sviluppo della zona. Un impegno che testimonia l’attenzione dell’Italia verso le questioni regionali e la collaborazione con partner chiave nel Corno d’Africa.

Un partner regionale strategico con cui l’Italia vanta una collaborazione fattiva anche alla voce dIfesa e sicurezza. Antonio Tajani, ministro degli Esteri e vicepremier, ha visitato il contingente della base militare italiana “Amedeo Guillet”, dove operano 100 militari, e quello della fregata Antonio Marceglia, parte della Missione europea Aspides. Obiettivo, rimarcare il ruolo italiano di primo piano nel Mar Rosso, in un momento in cui la protezione delle rotte commerciali è priorità strategica per una serie di ragioni, economiche e politiche. Sicurezza e commercio . Prima è stato ricevuto dal presidente gibutino Ismail Omar Guelleh e dal ministro degli Esteri Abdokader Houssein Omar, con i quali ha avuto colloqui incentrati sulla sicurezza, in seguito si è spostato alla base militare italiana. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Da Gibuti l’impegno italiano sul Mar Rosso (grazie al Piano Mattei)

