Da Bologna a Riyadh | così è rinato il Napoli

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il percorso del Napoli, dall'incontro con il Bologna alla conquista della Supercoppa in Riyadh, rappresenta un momento importante nella sua storia recente. Questo successo segna un nuovo capitolo di crescita e determinazione, evidenziando la forza del team e la continuità del progetto. Di seguito, analizziamo come questa vittoria rifletta il rinnovamento e la stabilità della squadra in un contesto internazionale.

La Supercoppa vinta dal Napoli contro il Bologna viene letta come il punto più alto di

