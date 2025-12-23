Da Arlesega a Lissaro in tutta sicurezza | ecco la nuova strada

Il Comune di Mestrino ha annunciato l’inaugurazione della nuova strada di collegamento tra Arlesega e Lissaro, prevista per il 27 dicembre alle 11. Questa opera rappresenta un miglioramento importante per la mobilità tra le due frazioni, offrendo un percorso più sicuro e efficiente per i residenti. L’evento segna un passo significativo nel potenziamento delle infrastrutture locali, contribuendo allo sviluppo e alla qualità della vita della comunità.

