Da Aica al teatro Pirandello passando per i Comuni ecco i soldi in arrivo nell' Agrigentino con la nuova finanziaria
Ecco un riepilogo delle risorse finanziarie in arrivo nell'Agrigentino grazie alla nuova finanziaria. Sono previsti oltre venti milioni di euro, destinati a diversi settori tra cui l’Azienda idrica dei Comuni, il teatro Pirandello, e interventi per la valorizzazione della città dei Templi. Questi fondi si rivolgono anche a specifici Comuni con esigenze particolari, rappresentando un importante supporto per lo sviluppo locale.
Dai venti milioni di euro destinati all'Azienda idrica dei Comuni agrigentini ai finanziamenti per il teatro Pirandello, passando per i contributi alla città dei Templi e per una serie di misure riservate a specifici Comuni con particolari requisiti. Ecco i fondi in arrivo in provincia di.
Da Aica al teatro Pirandello passando per i Comuni, ecco i soldi in arrivo nell'Agrigentino con la nuova finanziaria.
