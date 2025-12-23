Da 25 anni accanto a chi affronta la malattia | l’impegno dei volontari di Fondazione Insieme con Humanitas
Da 25 anni, i volontari di Fondazione Insieme con Humanitas offrono supporto a pazienti e caregiver negli ospedali di Rozzano, Milano, Castellanza, Bergamo e Torino. Un impegno continuo volto ad accompagnare chi affronta la malattia, garantendo ascolto e assistenza nel percorso di cura. La loro presenza rappresenta un punto di riferimento importante per le persone coinvolte, contribuendo a rendere più umani e accoglienti i momenti di difficoltà.
Compie 25 anni Fondazione Insieme con Humanitas, organizzazione di volontariato che supporta pazienti e caregiver negli ospedali Humanitas di Rozzano, Milano, Castellanza, Bergamo e Torino. Nata grazie all’impegno di Giuliana Bossi Rocca – oggi Presidente Onorario –, la Fondazione conta più di 350 volontari in 6 ospedali Humanitas. A Bergamo, in Humanitas Gavazzeni e Castelli, l’organizzazione è attiva dal 2006 e ad oggi conta un totale di 36 donne e 11 uomini, coordinati da Maria Bellati, referente provinciale. Persone che dedicano ogni giorno il proprio tempo ai pazienti e ai loro famigliari, portando sollievo in un momento delicato come quello della malattia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
