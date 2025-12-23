Da 25 anni accanto a chi affronta la malattia | l’impegno dei volontari di Fondazione Insieme con Humanitas

Da 25 anni, i volontari di Fondazione Insieme con Humanitas offrono supporto a pazienti e caregiver negli ospedali di Rozzano, Milano, Castellanza, Bergamo e Torino. Un impegno continuo volto ad accompagnare chi affronta la malattia, garantendo ascolto e assistenza nel percorso di cura. La loro presenza rappresenta un punto di riferimento importante per le persone coinvolte, contribuendo a rendere più umani e accoglienti i momenti di difficoltà.

