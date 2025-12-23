AGI - “Quando mia moglie ha portato nostro figlio in Kazakistan, senza dirmi niente, Adelio aveva due anni. Da allora ne sono passati dieci, e in tutto questo tempo lo avrò incontrato tre o quattro volte. Oggi non so nemmeno dove vive e con chi”. Giovanni Paolo Bocci racconta all'AGI la sua odissea di padre tenuto lontano dal suo bambino in disprezzo di qualsiasi legge, giuridica e morale. E lo fa puntando l'indice, ripetutamente, contro "l'inerzia dello Stato italiano: promesse tante, fatti nessuno. Solo muri". L'incredibile storia comincia quando l'uomo, oggi 51enne, portato dal suo lavoro ad Astana, incontra Aigul, interprete e traduttrice, di sette anni più giovane, e se ne innamora. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Da 10 anni lontano dal figlio: "L'Italia lo riporti a casa"

Leggi anche: Spranga in mano, lancia una piastrella nel campo da gioco durante la partita del figlio: per due anni starà lontano da stadi e centri sportivi

Leggi anche: Netflix compie 10 anni in Italia e, da Pierfrancesco Favino a Matilda De Angelis, ce lo hanno raccontato i volti che lo hanno reso grande qui da noi

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Figli? No, grazie: otto italiani su 10 non vogliono diventare genitori. Mancano soldi, politiche del lavoro e un partner; Sempre meno italiani pensano di avere figli: nel 2024 solo uno su cinque li “programma” entro tre anni.; Riley Keough ha donato ovuli a Travolta per concepire un figlio, rivelano i documenti; Harry lontano dal padre e dalla famiglia anche a Natale (e per sua scelta): le feste a Montecito con Meghan e i figli.

Nancy Brilli: figlio, ex marito, mamma morta quando aveva 10 anni e malattia/ “Ho subìto molestie da giovane” - Nancy Brilli: figlio, ex marito, mamma morta quando aveva 10 anni e malattia, endometriosi e insonnia: "Ho subìto molestie da giovane" Nancy Brilli, genitori, mamma morta, ex mariti Massimo Ghini e ... ilsussidiario.net

Buon compleanno a Federico Guidi! Nell’estate del 2022 ha raccolto l’eredità di Alberto De Rossi, tornando alla Roma dopo cinque anni lontano dalla categoria. Una scelta tutt’altro che semplice, ripagata però subito dai risultati: Coppa Italia Primavera vinta - facebook.com facebook

Non lontano Natale, persi gli anni belli, silenziosa la casa. Bisbiglio da solo parole ai muri. Cercando in vecchie fotografie, il graffio del tempo. Ho messo la capanna. La stessa di allora. Poi non sò nulla. Vedremo. Qualcosa si farà. Qualcosa,per forza. #soloun x.com