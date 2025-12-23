Da 10 anni lontano dal figlio | L' Italia lo riporti a casa

AGI - “Quando mia moglie ha portato nostro figlio in Kazakistan, senza dirmi niente, Adelio aveva due anni. Da allora ne sono passati dieci, e in tutto questo tempo lo avrò incontrato tre o quattro volte. Oggi non so nemmeno dove vive e con chi”. Giovanni Paolo Bocci racconta all'AGI la sua odissea di padre tenuto lontano dal suo bambino in disprezzo di qualsiasi legge, giuridica e morale. E lo fa puntando l'indice, ripetutamente, contro "l'inerzia dello  Stato italiano: promesse tante, fatti nessuno. Solo muri". L'incredibile storia comincia quando l'uomo, oggi 51enne, portato dal suo lavoro ad Astana, incontra Aigul, interprete e traduttrice, di sette anni più giovane, e se ne innamora. 🔗 Leggi su Agi.it

