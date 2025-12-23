Curva Nord festa di Natale all’insegna della solidarietà | appuntamento questa sera al Baretto

Questa sera, la Curva Nord dell’Inter si riunisce al Baretto per una festa di Natale dedicata alla solidarietà e alla convivialità. Un’occasione per condividere momenti di aggregazione tra tifosi, con musica e spirito di collaborazione, nel rispetto della tradizione natalizia. Un appuntamento che sottolinea l’importanza della comunità e del sostegno reciproco in questa stagione festiva.

Il Natale dei tifosi dell'Inter passa anche dalla Curva. Questa sera, infatti, la Curva Nord nerazzurra si ritrova al Baretto per una festa natalizia all'insegna dell'aggregazione, della musica e della solidarietà. L'iniziativa è stata annunciata nei giorni scorsi direttamente dal Secondo Anello Verde attraverso la propria pagina Instagram. Una serata pensata per riunire il popolo nerazzurro fuori dallo stadio, in uno dei pochi spazi che ancora oggi rappresentano un vero luogo di socialità giovanile. In programma un ampio buffet, fiumi di birra e, dalle ore 21.00, musica con dj set, oltre a gadget e una lotteria a premi.

