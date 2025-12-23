Curiosità Il grano della pace del vietrese Mirkò per il prestigioso concerto dell' Epifania in onda su RaiUno

23 dic 2025

La scenografia del prestigioso concerto dell'Epifania in onda su RaiUno il prossimo 6 gennaio alle ore 23,30 sarà caratterizzata dall'opera del vietrese Mirko Guida - artista internazionale conosciuto con il nome d'arte Mirkò. La kermesse musicale giunta alla sua 31? edizione, realizzata da. 🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

