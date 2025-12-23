Cupramontana domenica torna il presepe vivente a Poggio Cupro
Cupramontana (Ancona), 23 dicembre 2025 - C’è una stella che, anche quest’anno, non si fermerà solo sopra Betlemme. La sua luce attraverserà le antiche mura di Poggio Cupro, per illuminare la quarta edizione del Presepe Vivente e Tradizionale, uno degli appuntamenti natalizi più suggestivi e autentici del territorio. L’appuntamento è per domenica prossima dalle 16:30 alle 19:00 e il 4 gennaio dalle 16:30 alle 19 (ingresso libero) Dopo il grande successo delle edizioni precedenti, il presepe vivente di Poggio Cupro torna completamente rinnovato, arricchito da nuove scene, scene di mercato all' aperto, un numero ancora maggiore di mestieri, figuranti aumentati e una partecipazione corale che coinvolge l’intera comunità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Roccalanzona, domenica 21 dicembre il presepe vivente
Leggi anche: Torna il presepe vivente a Oliveto
Presepi viventi nelle Marche 2025-2026.
Il Natale prende vita al castello di Poggio Cupro con il Presepe Vivente - L’iniziativa è promossa dall’Associazione Pro Cupramontana, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Cupramontana C’è una stella che, anche quest’anno, non si fermerà solo sopra Betlemme. youtvrs.it
Al Teatro Concordia di Cupramontana, domenica 28 dicembre alle ore 21:00, "Gigi Proietti: insegnamenti e chiacchiere" con la figlia Carlotta e Claudio Pallottini https://marcheinfinite.com/2025/12/22/al-teatro-concordia-di-cupramontana-domenica-28-dicembr - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.