Cupramontana (Ancona), 23 dicembre 2025 - C’è una stella che, anche quest’anno, non si fermerà solo sopra Betlemme. La sua luce attraverserà le antiche mura di Poggio Cupro, per illuminare la quarta edizione del Presepe Vivente e Tradizionale, uno degli appuntamenti natalizi più suggestivi e autentici del territorio. L’appuntamento è per domenica prossima dalle 16:30 alle 19:00 e il 4 gennaio dalle 16:30 alle 19 (ingresso libero) Dopo il grande successo delle edizioni precedenti, il presepe vivente di Poggio Cupro torna completamente rinnovato, arricchito da nuove scene, scene di mercato all' aperto, un numero ancora maggiore di mestieri, figuranti aumentati e una partecipazione corale che coinvolge l’intera comunità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cupramontana, domenica torna il presepe vivente a Poggio Cupro

