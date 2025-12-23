Cup unico regionale interrogazione del M5S Di Marco | Finora solo caos e ritardi ai danni dei cittadini

Il Movimento 5 Stelle ha presentato un'interrogazione al presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in merito ai problemi riscontrati nel nuovo sistema Cup regionale. Dopo le segnalazioni di malfunzionamenti e ritardi, l'interrogazione mira a chiarire le cause e le eventuali soluzioni per garantire un servizio efficiente ai cittadini. La questione evidenzia l’importanza di un’organizzazione sanitaria affidabile e trasparente, al servizio della popolazione.

Quando parte il Cup unico in Lombardia?Bertolaso rilancia: entro la fine del 2026 - "Entro la fine del 2026 riusciremo a garantire il funzionamento del Cup unico (centro pronatazioni) in tutta la Lombardia, nonostante le difficoltà che stiamo incontrando". ilgiorno.it

Cup unico, Bertolaso: “Pronto entro il 2027, saremo i primi”. Critiche dall’opposizione - Milano, 9 settembre 2025 – “Credo che nell'arco del 2026 o al massimo nei primi mesi del 2027 dovrebbe essere tutto perfettamente funzionante, però è chiaro che abbinato al Cup unico che saremo la ... ilgiorno.it

