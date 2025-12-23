Cup unico regionale interrogazione del M5S Di Marco | Finora solo caos e ritardi ai danni dei cittadini

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Movimento 5 Stelle ha presentato un'interrogazione al presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in merito ai problemi riscontrati nel nuovo sistema Cup regionale. Dopo le segnalazioni di malfunzionamenti e ritardi, l'interrogazione mira a chiarire le cause e le eventuali soluzioni per garantire un servizio efficiente ai cittadini. La questione evidenzia l’importanza di un’organizzazione sanitaria affidabile e trasparente, al servizio della popolazione.

Dopo l'inchiesta di Fanapge.it sul malfunzionamento del nuovo Cup di Regione Lombardia, il M5S si rivolge al presidente Attilio Fontana con un'interrogazione. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

