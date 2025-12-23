Cultura lo scrittore Maritato vuole portare Pasolini alla mostra del cinema di Venezia

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il Film Festival di Ostia, Michel Emi Maritato è stato riconosciuto per il suo impegno culturale e artistico con l’opera “La fine del diverso”, che ha contribuito a riaccendere il dibattito sulla figura e l’eredità civile di Pier Paolo Pasolini. In questa occasione, lo scrittore ha espresso il desiderio di portare Pasolini alla mostra del cinema di Venezia, continuando a promuovere il suo pensiero e la sua influenza nel panorama culturale italiano.

“In occasione del Film Festival di Ostia, Michel Emi Maritato è stato premiato per il percorso culturale e artistico legato a “La fine del diverso”, opera che negli anni ha contribuito a riaprire il dibattito pubblico sulla figura e sull’eredità civile di Pier Paolo Pasolini. A margine della. 🔗 Leggi su Veneziatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Napoli, lo scrittore Maritato annuncia la nuova drammaturgia su Pasolini

Leggi anche: Pasolini, omaggio dello scrittore Michel Maritato nel cinquantenario della morte

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.