Cultura lo scrittore Maritato vuole portare Pasolini alla mostra del cinema di Venezia

Durante il Film Festival di Ostia, Michel Emi Maritato è stato riconosciuto per il suo impegno culturale e artistico con l’opera “La fine del diverso”, che ha contribuito a riaccendere il dibattito sulla figura e l’eredità civile di Pier Paolo Pasolini. In questa occasione, lo scrittore ha espresso il desiderio di portare Pasolini alla mostra del cinema di Venezia, continuando a promuovere il suo pensiero e la sua influenza nel panorama culturale italiano.

“In occasione del Film Festival di Ostia, Michel Emi Maritato è stato premiato per il percorso culturale e artistico legato a “La fine del diverso”, opera che negli anni ha contribuito a riaprire il dibattito pubblico sulla figura e sull’eredità civile di Pier Paolo Pasolini. A margine della. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it Leggi anche: Napoli, lo scrittore Maritato annuncia la nuova drammaturgia su Pasolini Leggi anche: Pasolini, omaggio dello scrittore Michel Maritato nel cinquantenario della morte La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Accademico, scrittore, consulente culturale per istituzioni italiane in visita, Roberto Luigi Pagani (ben più noto come Un italiano in Islanda) ha costruito negli anni un profilo poliedrico che intreccia mondo accademico, divulgazione e diplomazia culturale. U - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.