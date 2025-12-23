Cultura della legalità | open day dell’Arma per i giovani ad Avellino

L'Arma dei Carabinieri organizza un open day ad Avellino, rivolto ai giovani, con l'obiettivo di promuovere la cultura della legalità. Attraverso questa iniziativa, si intende sensibilizzare le nuove generazioni sull'importanza del rispetto delle norme e della convivenza civile, contribuendo alla crescita di cittadini consapevoli e responsabili. Un'occasione per conoscere da vicino il ruolo delle forze dell'ordine e rafforzare il senso civico nel territorio.

Tempo di lettura: 3 minuti Educare alla legalità significa investire sul futuro, partendo dai luoghi in cui si costruisce il senso civico delle nuove generazioni. Con questo obiettivo si è svolto, nel pomeriggio di ieri, l’incontro formativo promosso dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino con i ragazzi e i rispettivi operatori delle associazioni “ Nui rà Ferrovia ” e “N ui rà Ferrovia young ” presso la Caserma “Litto” di Avellino, sede del Comando Provinciale dei Carabinieri. L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività di prossimità istituzionale che l’Arma dei Carabinieri porta avanti da anni in ambito territoriale, con l’intento di rafforzare il rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini fin dalla giovane età. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Cultura della legalità: open day dell’Arma per i giovani ad Avellino Leggi anche: Avellino: open day e cultura della legalita’ presso la caserma “litto” Leggi anche: Open Day all'Istituto Amatucci: la scelta giusta per il futuro dei giovani di Avellino Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. “I CENTO PASSI MUSICA E LEGALITÀ” 8 dicembre 2025 - presso il Palacultura “Antonello da Messina”, il Coro delle Voci Bianche degli Istituti Comprensivi “La Pira–Gentiluomo” e “Manzoni–Dina e Clarenza” ha partecipato allo spettacolo organizzato dal Lic - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.