Cultura come riscatto Pecci ex Creaf teatri | L’anno della svolta

L’anno della svolta per la cultura a Prato e in Toscana si apre con l’impegno di Cristina Manetti, assessora regionale. Dopo l’esperienza al Pecci e al Creaf, si rafforza il ruolo di Prato come centro culturale di rilievo. In questi cinque anni, la promozione della cultura sarà centrale per riscoprire e valorizzare il patrimonio locale, contribuendo al riscatto e allo sviluppo della città.

Assessora Cristina Manetti, si aprono cinque anni in cui sarà chiamata a essere paladina della cultura toscana, allo stesso tempo, punto di riferimento per Prato nella giunta regionale. Si sente pronta a questa doppia responsabilità? "La cultura è ciò che muove il cambiamento ed è lo strumento che permetterà a Prato di riscattarsi e ripartire. La cultura pratese è da sempre volta ad innovare in tutti gli ambiti, si guardi al tessile, il cardato riciclato è vicino a raggiungere un risultato storico ottenendo la certificazione Igp. E' il primo prodotto non alimentare ad ottenerlo. Dobbiamo e possiamo fare molto con la cultura, ci sono percorsi da portare a compimento come l'operazione del Fabbricone che cambierà il volto d'ingresso nel centro storico, la candidatura di Prato a Capitale europea della Cultura 2033.

