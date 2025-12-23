Cultura all’aeroporto di Fiumicino presentata l’opera Apparato Circolatorio di Jago

Il 23 dicembre 2025, presso il Terminal 1 dell’aeroporto di Fiumicino, è stata inaugurata l’opera “Apparato Circolatorio” dell’artista Jago. La presentazione ha offerto ai viaggiatori un’occasione di riflessione sulla cultura contemporanea attraverso questa scultura, firmata da uno dei più riconosciuti scultori italiani a livello internazionale. Un intervento artistico che arricchisce l’offerta culturale dello scalo romano, favorendo un dialogo tra arte e spazio pubblico.

Fiumicino, 23 dicembre 2025 – È stata presentata ieri, presso il Terminal 1 del "Leonardo da Vinci" di Roma Fiumicino, l'opera " Apparato Circolatorio" dell'artista Jago, tra gli scultori italiani più affermati sulla scena internazionale. All'inaugurazione hanno partecipato il Sindaco del Comune di Fiumicino Mario Baccini, il Presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati Federico Mollicone e l'Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma Marco Troncone. All'interno dello scalo, l'installazione propone sei cuori rossi in ceramica, tratti dall'opera originaria di Jago del 2017 e simboli di valori universali: uguaglianza, empatia, memoria, accoglienza, speranza e coraggio.

