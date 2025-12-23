Culle vuote e Difesa | quando i numeri decidono il futuro delle Forze armate

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Paolo Fedele * Le Forze armate italiane non sono solo in difficoltà: sono davanti a un bivio storico. Mancano uomini, mancano numeri, mancano prospettive. L’allarme lanciato dal ministro Crosetto non è una forzatura politica, ma la fotografia di una realtà che non si può più aggirare. È bene chiarirlo subito, per evitare comode scorciatoie ideologiche: questo non è un discorso di campo. Non è una battaglia culturale, né una presa di posizione identitaria. Il rispetto di tutte le idee, la pluralità dei pensieri a 360 gradi, restano un valore. Ma qui non si discute di visioni: si parla di numeri. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

culle vuote e difesa quando i numeri decidono il futuro delle forze armate

© Laprimapagina.it - Culle vuote e Difesa: quando i numeri decidono il futuro delle Forze armate

Leggi anche: Festa delle Forze Armate, la cerimonia. Guido Crosetto: «La difesa è come l'aria, fin quando non serve non si vede»

Leggi anche: Difesa, Mattarella: grazie a donne e uomini delle Forze armate

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Culle vuote e imprese al collasso: l’inverno demografico italiano - pagina 11; L’Italia è sempre più anziana culle vuote ma salgono gli stranieri; Al lavoro più a lungo: il fattore “culle vuote”.

Culle vuote, la città resiste. Fecondità sopra la media ma il declino continua - I dati Istat fotografano un quadro nazionale in drammatica flessione, che non fa sconti alla Toscana, ... lanazione.it

Culle vuote in Riviera. Crollo delle nascite, la Regione avverte:: "Il governo si muova" - C’erano una volta le famiglie numerose, le carrozzine accanto ai gelatai sul lungomare, le voci dei bambini che si rincorrevano tra le cabine color pastello di Rimini. ilrestodelcarlino.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.