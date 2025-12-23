Culle vuote e Difesa | quando i numeri decidono il futuro delle Forze armate

di Paolo Fedele * Le Forze armate italiane non sono solo in difficoltà: sono davanti a un bivio storico. Mancano uomini, mancano numeri, mancano prospettive. L’allarme lanciato dal ministro Crosetto non è una forzatura politica, ma la fotografia di una realtà che non si può più aggirare. È bene chiarirlo subito, per evitare comode scorciatoie ideologiche: questo non è un discorso di campo. Non è una battaglia culturale, né una presa di posizione identitaria. Il rispetto di tutte le idee, la pluralità dei pensieri a 360 gradi, restano un valore. Ma qui non si discute di visioni: si parla di numeri. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

