Cuesta può sorridere Circati torna in gruppo

Alessandro Circati è tornato a lavorare con il gruppo e può considerarsi abile e arruolabile in vista della partita contro la Fiorentina. Lo scontro salvezza, in programma sabato 27 dicembre alle 12:30 al Tardini, recupera uno dei protagonisti più attesi. Carlos Cuesta può sorridere e pensare. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Parma, Cuesta: "Circati è tornato felice e orgoglioso. Il Cagliari rispetta Pisacane" - L'allenatore del Parma Carlos Cuesta, oggi intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Cagliari, ha parlato anche delle caratteristiche che è possibile aspettarsi dalla sua ... tuttomercatoweb.com

