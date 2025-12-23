Cronaca risultato e gol con Jackson protagonista

2025-12-23 19:00:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Il Senegal ha aperto la stagione della Coppa d’Africa con una comoda vittoria per 3-0 sul Botswana, con Nicolas Jackson due volte a referto. Il Senegal ha dominato il possesso palla fin dagli scambi iniziali, bloccando il Botswana in profondità e creando un flusso costante di occasioni attraverso Sadio Mane, Nicolas Jackson e Ismaila Sarr. La pressione iniziale si è manifestata al 40? quando Jackson ha aperto le marcature, concludendo con calma da distanza ravvicinata dopo essere stato individuato da Ismail Jakobs. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

