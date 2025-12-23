Tempo di lettura: 3 minuti Nel corso della seduta odierna del Consiglio generale della Comunità Montana del Taburno è stato sventato l’ennesimo tentativo di forzare le regole democratiche e il corretto funzionamento degli organi istituzionali, attraverso l’introduzione di un argomento non iscritto all’ordine del giorno, in palese violazione delle norme di legge e regolamentari. – così in una nota Pasquale Matera sindaco di Bucciano. L’ordine del giorno è una garanzia essenziale di legalità e trasparenza: nessuna maggioranza, per quanto numericamente favorevole, può legittimare la violazione delle regole, pena il venir meno della credibilità delle istituzioni e della stessa etica politica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Crisi Comunità Montana del Taburno, Matera: “Basta colpi di maggioranza, serve una guida condivisa”

Leggi anche: Matera a tutto campo: “PD “mastelliano” alla Comunità Montana del Taburno. Unità centrodestra? Chissà”

Leggi anche: Comunità Montana del Taburno, è tempo di auguri natalizi con un ‘regalo’

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Matera a tutto campo | PD mastelliano alla Comunità Montana del Taburno Unità centrodestra? Chissà.

Nel dibattito contemporaneo sulla crisi e sulle sfide della democrazia, l’Unione europea occupa una posizione ambivalente: da un lato rappresenta uno degli spazi in cui l’idea democratica ha trovato le sue realizzazioni più avanzate, dall’altro è attraversat - facebook.com facebook