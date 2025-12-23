Crisi Carcano la Commissione si riunirà a gennaio | fissata la data dell' audizione

La Commissione attività produttive della Regione Lombardia si riunirà il 22 gennaio 2026 per discutere della crisi della Carcano Antonio spa. La convocazione ufficiale mira a valutare le implicazioni e le possibili soluzioni per il futuro dell’azienda. La seduta rappresenta un momento importante di confronto tra le parti interessate, con l’obiettivo di individuare percorsi di tutela e rilancio dell’attività industriale.

C'è una data per discutere del futuro della Carcano Antonio spa. La IV Commissione attività produttive, istruzione, formazione e occupazione della Regione Lombardia è stata convocata per il 22 gennaio 2026. Un appuntamento atteso da settimane da sindacati, lavoratori e istituzioni locali, che. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

