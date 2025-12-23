Crisi abitativa Pd accusa | È solo un Piano fantasma

L'emergenza abitativa a Rimini evidenzia una crescente difficoltà per molte famiglie nel trovare alloggi adeguati. Con oltre 2.500 nuclei in attesa di edilizia pubblica e un incremento degli sfratti, la situazione richiede attenzione e interventi concreti. Il dibattito politico si concentra sulla reale efficacia delle misure adottate, mentre la necessità di soluzioni a lungo termine rimane prioritaria per affrontare questa crisi.

L'emergenza abitativa a Rimini ha ormai superato la soglia di allarme. Oltre 2.500 famiglie sono oggi in lista d'attesa per un alloggio di edilizia residenziale pubblica, mentre il numero degli sfratti per fine locazione continua ad aumentare. Un quadro critico che, secondo il Partito Democratico, trova una risposta del tutto inadeguata nelle politiche nazionali sulla casa. A puntare il dito contro il cosiddetto piano casa del governo è Claudia Corsini, vicepresidente di Acer Rimini e responsabile del tavolo provinciale sulle politiche abitative del Pd. "Siamo di fronte a un piano che è poco più di una sanatoria normativa – afferma – un guscio vuoto, privo di risorse concrete.

Alice Parma (Pd): “Emergenza abitativa, 300 milioni per l’edilizia residenziale pubblica e 10 milioni per il Fondo Affitti” - “L’emergenza abitativa è ormai strutturale e territori come Rimini stanno pagando il prezzo più alto dell’assenza di una vera politica nazionale sulla casa”. chiamamicitta.it