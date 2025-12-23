Criptovalute | cosa cambia da gennaio 2026 tra trasparenza e nuove tasse

Dal primo gennaio 2026 avere Bitcoin non sarà più molto diverso dall’avere un conto corrente in banca. Tracciabilità delle operazioni, visibilità verso il Fisco e integrazione in un sistema informativo globale diventeranno la nuova normalità anche per le criptovalute. Dopo oltre un decennio di crescita in un settore con regole frammentate e ampi margini di anonimato, Bitcoin e gli altri asset digitali entrano ufficialmente nell’era della trasparenza fiscale e della vigilanza pubblica. Un passaggio storico che riguarda milioni di investitori, operatori e risparmiatori italiani. Bitcoin e criptovalute: dal 2026 dati, controlli e fine dell’anonimato. 🔗 Leggi su Panorama.it

