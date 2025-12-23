Crimine senza colpevole | Udine ricorda i caduti nella strage di Natale
Sono passati 27 anni dalla strage di Natale. Alle 5 e 50 del mattino dell'antivigilia del 1998 una granata esplose alla fine di viale Ungheria, dove la strada si immette in piazzale D'Annunzio: nell'esplosione persero la vita Paolo Cragnolino, Adriano Ruttar e Guido Zanier, tre agenti della. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
