Cresce l' attesa per il Capodanno Visit Rimini | Hotel prenotati al 70% bene anche la settimana di Natale

A una settimana dal Capodanno più lungo del mondo, Rimini si prepara con un ricco programma di oltre 50 ore, includendo due concerti gratuiti di Edoardo Bennato e Francesca Michielin. La città registra già il 70% di hotel prenotati, con anche la settimana di Natale che gode di buoni riscontri. Un’occasione per vivere le festività in un’atmosfera vivace e coinvolgente, nel rispetto delle norme e con attenzione alla sicurezza.

Manca una settimana al Capodanno più lungo del mondo e Rimini è pronta con un programma lungo oltre 50 ore, punteggiato da due concerti a ingresso gratuito, quello di Edoardo Bennato il 29 dicembre e il live di Francesca Michielin il 30 dicembre e dalla pista da ballo diffusa in 10 piazze la. 🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

