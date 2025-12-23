Cresce l' attesa per il Capodanno Visit Rimini | Hotel prenotati al 70% bene anche la settimana di Natale

A una settimana dal Capodanno più lungo del mondo, Rimini si prepara con un ricco programma di oltre 50 ore, includendo due concerti gratuiti di Edoardo Bennato e Francesca Michielin. La città registra già il 70% di hotel prenotati, con anche la settimana di Natale che gode di buoni riscontri. Un’occasione per vivere le festività in un’atmosfera vivace e coinvolgente, nel rispetto delle norme e con attenzione alla sicurezza.

