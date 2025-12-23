Cremonese – Napoli la protesta ha funzionato | splendida notizia per i tifosi!

Dopo la protesta dei tifosi del Napoli, è stato annunciato il via libera alla vendita dei biglietti per il settore ospiti dello stadio Giovanni Zini a Cremona. La decisione, comunicata dal prefetto e dall’Osservatorio del Viminale, consente ai supporter azzurri di seguire la squadra in trasferta domenica, garantendo un passo importante verso il rispetto delle esigenze dei tifosi e la regolarità della partita.

Dopo la protesta messa in atto ieri dai tifosi del Napoli, pochi minuti fa il prefetto di Cremona e l'Osservatorio del Viminale hanno dato il via libera alla vendita dei biglietti per il settore ospiti dello stadio Giovanni Zini, dove gli azzurri saranno di scena domenica contro la Cremonese. Napoli, a Cremona con i tifosi: ok del prefetto e del Viminale. A meno di 24 ore dalla conquista della Supercoppa Italiana, il Napoli può gioire per un'altra bella notizia. Il club partenopeo, infatti, potrà contare sui propri supporter nella trasferta di domenica contro la Cremonese. Poco fa, infatti, il prefetto di Cremona e l'Osservatorio del Viminale hanno acconsentito alla vendita dei tagliandi ai tifosi residenti a Napoli nel settore ospiti dello stadio Zini.

